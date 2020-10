Balotelli pronto a tornare in corsa, ecco il futuro di SuperMario

Mario Balotelli è pronto a tornare in corsa. L’attaccante è reduce dall’esperienza deludente con la maglia del Brescia, adesso continua ad allenarsi con l’obiettivo di tornare decisivo. Annuncio importante in diretta al Grande Fratello Vip: “Tranquillo, tra qualche settimana firmerò”, ha detto al fratello Enock. Nelle scorse settimane è andato in scena un contatto con il Genoa, ma la trattativa non è andata in porto. Il futuro, molto probabilmente, non sarà in Italia nonostante i contatti anche con Benevento e Spezia. I mercati asiatici sono ancora aperti ed i top club di quei campionati sarebbero pronti a sfruttare l’occasione. Balotelli sta valutando tutte le offerte, la prossima destinazione dovrebbe essere in Asia.