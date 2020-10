Ecco la bolla per salvare la Serie A: ritiro in stile NBA e test ogni 4 giorni. Ma c’è un problema

Gli ultimi casi di Coronavirus hanno aumentato il rischio di una nuova sospensione del campionato di Serie A. Alcune partite non si sono disputate e dovranno essere recuperate. Un altro stop sarebbe devastante per il calcio dal punto di vista economico, quindi l’intenzione è quella di portare a termine la stagione in ogni modo. Si sta studiando il provvedimento della ‘bolla’.

LA BOLLA – Tutte le squadre chiuse in ritiro, in stile NBA. L’uscita sarebbe consentita solo per giocare, con test ogni 4 giorni. Questo limiterebbe i nuovi contatti, con la possibilità di completare la stagione senza grossi rischi. Esiste però un ostacolo: la volontà dei calciatori. L’idea non piace molto ai giocatori, già contrari a maggio. Ma sembra l’unica squadra da seguire per garantire la regolarità del campionato.