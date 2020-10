Continuano ad emergere nuovi casi al Coronavirus, l’ultimo riguarda l’ex Juventus Emre Can. Il calciatore dovrà procedere con la quarantena e sarà costretto a saltare le prossime sfide. “Emre Can è risultato positivo al Covid-19. È asintomatico e si trova in quarantena a casa. Gli altri test svolti dai giocatori e dallo staff hanno dato esito negativo venerdì”, si legge nel comunicato del club giallonero.

Il calciatore non potrà giocare la sfida contro i rivali dello Schalke 04 di domani e molto probabilmente anche la sfida di Champions contro lo Zenit.