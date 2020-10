Bufera dopo il Clasico di ieri. Successo del Real Madrid con il risultato di 1-3, il Barcellona è sempre più in crisi e conferma il momento delicato iniziato già dalla fine della scorsa stagione. Nel mirino è finito l’episodio che ha deciso il match, il calcio di rigore concesso ai Blancos e poi trasformato da Sergio Ramos. Come scrive il Mundo Deportivo “si vede chiaramente dalle immagini che il capitano del Real ha afferrato e spinto Lenglet del Barça prima che quest’ultimo, cadendo, afferrasse la maglia di Sergio Ramos che, avendo un buon rapporto con il Var da quando è stato istituito, ha enfatizzato la caduta innaturale, ingannando l’arbitro Martínez Munuera”.

Parole forti anche di Koeman: “Rigore? Per me non c’era. E ho chiesto all’arbitro che mi venisse spiegato una volta per tutte come funziona il VAR qui in Spagna. Perché viene utilizzato solo contro di noi?”