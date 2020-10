Bufera in Serie A, lo sponsor sulla… cannabis scatena il caos: i club nel mirino

“Una scelta inopportuna”. E’ quanto affermato dal deputato e consigliere comunale della Lega a Verona, Vito Comencini, sull’accordo di sponsorizzazione tra l’Hellas Verona e Justmary.fun, società del commercio di cannabis legale. Siglati anche contratti di sponsorizzazione con Sampdoria e Udinese. “La battaglia contro la commercializzazione della canapa è una delle priorità della Lega e anche in questo caso è necessario essere chiari. Bisogna andare oltre ai meri interessi economici. Lo sport e il calcio rappresentano un universo di valori e un punto di riferimento in particolare per i giovani. Un aspetto che non deve mai passare in secondo piano”.

La pubblicità sui cartelloni del Bentegodi. “Mi ha colpito, le dichiarazioni dell’amministratore della società che commercializza la cannabis light, secondo il quale il vero trionfo è quello di essere stato accettato come sponsor. Credo che già questo sia molto indicativo. Mi auguro su questo tema arrivino presto delle parole chiarificatrici dalla società Hellas Verona”.