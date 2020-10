Calciomercato, arriva il gong: ecco tutti i colpi di giornata

Si è conclusa una finestra di calciomercato che ha regalato grosse emozioni. In giornata sono state definite interessanti trattative, la più importante è stata la chiusura dell’affare tra Juventus e Fiorentina per Chiesa. La Roma ha trovato l’accordo con lo United per Smalling, colpi in attacco di Udinese e Torino che si assicurano le prestazioni di Deulofeu e Bonazzoli. Bakayoko al Napoli, Ounas al Cagliari.

ECCO I COLPI DI GIORNATA

ADAMONIS dalla Lazio alla Salernitana (prestito)

ANTEI dal Benevento al Pescara (prestito)

ANTONUCCI dalla Roma alla Salernitana (prestito)

BANI dal Bologna al Genoa (prestito)

BAKAYOKO dal Chelsea al Napoli (prestito)

BARRECA dal Monaco alla Fiorentina (prestito)

BONAZZOLI dalla Sampdoria al Torino (prestito)

CALLEJON alla Fiorentina (svincolato)

CASTELLI dal Villarreal al Genoa (definitivo)

CECCHERINI dalla Fiorentina al Verona (definitivo)

CHIESA dalla Fiorentina alla Juventus (prestito)

CICIRETTI dal Napoli al Chievo (prestito)

CYPRIEN dal Nizza al Parma (prestito)

DARMIAN dal Parma all’Inter (prestito)

DE SCIGLIO dalla Juventus al Lione (prestito)

DERMAKU dal Parma al Lecce (prestito)

DEULOFEU dal Watford all’Udinese (prestito)

DJIDJI dal Torino al Crotone (prestito)

DOUGLAS COSTA dalla Juventus al Bayern (prestito)

GOJAK dalla Dinamo Zagabria al Torino (prestito)

HOEDT dal Southampton alla Lazio (prestito)

JAGIELLO dal Genoa al Brescia (prestito)

KALINIC dall’Atletico Madrid al Verona (definitivo)

KARAMOKO dal Chievo al Torino (definitivo)

KLUIVERT dalla Roma al Lipsia (prestito)

LETICA dal Club Brugge alla Sampdoria (definitivo)

LONGO dall’Inter al Vicenza (definitivo)

LOPEZ dal Marsiglia al Sassuolo (prestito)

LUPERTO dal Napoli al Crotone (prestito)

MAKENGO dal Nizza all’Udinese (definitivo)

MARTINEZ QUARTA dal River Plate alla Fiorentina (definitivo)

MIHAILA dal Craiova al Parma (definitivo)

NICOLUSSI CAVIGLIA dalla Juventus al Parma (prestito)

OSORIO dal Porto al Parma (definitivo)

OUNAS dal Napoli al Cagliari (prestito)

PALUMBO dalla Sampdoria alla Ternana (prestito)

PEROTTI dalla Roma al Fenerbahce (prestito)

PROVEDEL dall’Empoli allo Spezia (definitivo)

PUSSETTO dal Watford all’Udinese (prestito)

SCHIAPPACASSE dall’Atletico Madrid al Sassuolo (prestito)

SILIGARDI dal Parma al Cagliari (prestito)

SMALLING dal Manchester United alla Roma (definitivo).

VANO dal Carpi al Verona (definitivo)

VOKIC dal Benevento al Pescara (prestito)