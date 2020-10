Calciomercato Juventus, la bomba dalla Spagna: “prenotato il primo colpo per la prossima stagione”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Tra presente e futuro. La Juventus non sta a guardare, i bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima sessione di calciomercato, l’ultimo giorno è stato piazzato il colpo Federico Chiesa, un calciatore in grado di fare la differenza per il presente e per il futuro. La dirigenza programma tutte le mosse e starebbe pensando anche alla prossima stagione, secondo voci provenienti dalla Spagna, contatti con il Barcellona per Ousmane Dembelè.

L’esperienza con la maglia blaugrana non è stata positiva per l’ex Borussia Dortmund, chiamato a sostituire Neymar non è riuscito ad esprimersi al meglio. Il francese ha rifiutato la proposta del Manchester United ed avrebbe messo la Juventus in cima alla lista, il suo contratto scade nel 2022, ma potrebbe salutare già dalla prossima stagione dietro un corrispettivo in grado di convincere il Barcellona. Sicuramente meno dei 100 milioni investiti dal club spagnolo, la valutazione di Dembelè non può superare i 30-40 milioni.