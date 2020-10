Calciomercato, lo svincolato Garay ad un passo dall’Italia: contatti avviati

Il calciomercato è andato da poco in archivio, è stata una sessione ricca di emozioni e con trattative interessanti (anche a sorpresa) che sono state concluse. Adesso si è aperta una nuova sessione di trasferimento, quella dei calciatori svincolati. Sono tantissimi i giocatori che sono rimasti senza squadra, per caratteristiche, qualità ed esperienza possono fare la differenza anche in Serie A.

Uno di questi è sicuramente in difensore Ezequiel Garay, l’ex Valencia non ha bisogno di presentazione e rappresenta uno dei pezzi pregiati. Contatti avviati con la Lazio, i biancocelesti sono alla ricerca di un calciatore per la retroguardia. L’unico dubbio riguarda la condizioni fisica, l’argentino è infatti reduce da un brutto infortunio. Sono in corso valutazioni, la Lazio potrebbe regalare Garay al tecnico Inzaghi.