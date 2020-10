Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grandi emozioni e tanti gol. Le squadre non saranno al completo, nelle ultime ore si sono verificati nuovi casi di Coronavirus in due squadre. E’ stata annullata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida di Crotone. Il tecnico non parlerà perché gli ultimi tamponi nel gruppo Atalanta hanno rilevato la positività di un membro dello staff tecnico di Gasp, l’ex nerazzurro Cristian Raimondi.

Sassuolo, tre positivi

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai tamponi effettuati sono stati riscontrati tre nuovi casi di positività al COVID-19 nella Prima Squadra: un calciatore e due membri dello staff. I tesserati in questione, completamente asintomatici, sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare. La Società continua a seguire l’iter previsto dal protocollo FIGC ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza”.