Denis Godeas, la storia dell’attaccante che è andato in gol in tutte le categorie

Denis Godeas è un ottimo attaccante, è riuscito in una grande impresa: è uno dei tre calciatori ad aver segnato almeno un goal in ogni categoria italiana, in più è andato a segno anche in Europa con una marcatura. Il calciatore ha scritto tante pagine importanti con la maglia della Triestina, è ancora oggi un vero e proprio idolo per la piazza. Oggi gioca in una società satellite, la Triestina Victory che milita nel campionato di Prima Categoria, domenica scorsa ha segnato il suo primo gol che è risultato storico. E’ andato in rete anche in Coppa Uefa con la maglia del Palermo nel 2005/2006. Non ha intenzione di appendere le scarpette al chiodo e si candida ad essere ancora un grande protagonista.

La storia di Godeas

La sua carriera da professionista inizia proprio con la maglia della Triestina, il debutto avviene a 17 anni in Serie C. Dopo il fallimento della società passa all’Udinese per quella che può sembrare l’occasione dell vita. Non riesce a trovare spazio e inizia a girare tantissime squadre in prestito, dal Sora al Prato alla Cremonese, poi Livorno, De Graafschap e Treviso. Si trasferisce al Messina a titolo definitivo, ottiene la promozione in Serie B dimostrandosi un ottimo calciatore anche in fase realizzativa. Si conferma anche nella stagione successiva. Passa al Como, si realizza il sogno dell’esordio in Serie A. Passa al Bari, ritorna alla Triestina ma deve fare i conti con qualche divergenza con il nuovo proprietario. Continua a girare l’Italia, dal Chievo al Palermo. Diventa un punto di riferimento al Mantova, si laurea il capocannoniere della Serie B, nel 2009 torna ancora alla Triestina. indossa la maglia del Venezia, torna alla Triestina per la quarta volta. Poi esperienze minori con Monfalcone, Lumignacco e proprio Triestina Victory. Il 4 ottobre 2020, con un gol nella partita tra Triestina Victory e l’ASD Mariano 1925 è entrato nella storia del calcio italiano riuscendo a segnare in tutte le categorie sia professionistiche che dilettantiche: Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2, Lega PRO, Serie D, Eccellenza, Promozione, 1° categoria, 2° categoria e 3° categoria.