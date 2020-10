L’Eidi Stadium, l’impianto tra mare e montagna: una particolarità dietro la curva [FOTO]

Continua il nostro classico appuntamento con gli stadi in giro del mondo, un impianto molto particolare è l’Eidi Stadium. Si trova nelle Isole Faer Oer, la caratteristica principale sono i paesaggi. Le Isole Faroe, sono una collezione di 18 isole nel Nord Atlantico tra il Mare di Norvegia e il nord dell’Oceano Atlantico, in mezzo tra l’Islanda e la Scozia. Molto belle le cascate che cadono direttamente dalle colline. Nel piccolo campo giocava la squadra dell’EB/Streymur, lo stadio è incastrato tra le montagne e le spiagge nere, dietro una delle curve c’è direttamente il mare che rende veramente interessante l’impatto visivo. La nuova squadra è nata dalla fusione tra l’Eidi Boltfelag e lo Streymur, è una delle giovani società calcistiche faroesi e nel corso degli anni è riuscita a mettere in bacheca titoli nazionali.

L’EB/Streymur è stato costretto a cambiare stadio a causa dell’impossibilità di costruire altre strutture come uffici e gradinate. Così il club ha deciso di trasferirsi al Við Margáir, nei pressi di Streymnes, inaugurato nel 2007. Sempre lo stesso club può contare su un altro impianto: il nuovissimo Hólmanum di Eiði.

L’Eidi Stadium è stato inaugurato nel 1914 ed è situato su uno sperone roccioso, è stato costruito dai volontari dell’isola, chiedendo ad ogni socio del club di dedicarci 10 giornate lavorative. Successivamente è stato ristrutturato varie volte, ma senza cambiare la sua forma. Si trova esattamente nel villaggio di Eiði, nel nord-ovest dell’isola di Eysturoy, nelle Isole Faroe. La popolazione è 700 persone. Mostra viste mozzafiato sulle montagne e sull’oceano, si tratta quindi di un luogo molto suggestivo per disputare una partita di calcio.