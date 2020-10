Dopo l’ultimo disservizio Eleven Sports ha annunciato che le gare di Serie C valide per la prossima giornata saranno visibili sulla piattaforma gratuitamente.

“Questo il programma gare di Serie C del prossimo weekend. Tutte le partite saranno visibili gratuitamente su www.elevensports.it e una selezione di queste andrà in diretta anche sulla pagina facebook di Eleven Sports Italia”. Una buona notizia per tutti gli appassioni che potranno seguire tutte le gare senza ulteriori costi.