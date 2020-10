La Lazio si prepara per la partita di campionato contro il Torino, il tecnico Simone Inzaghi deve fare i conti con una vera e propria emergenza. La squadra ha effettuato un giro di tamponi, ma i risultati non sono stati ancora comunicati. Nell’ultimo allenamento altri due assenti: Patric e Fares che si aggiungono a Immobile, Lazzari, Luis Alberto e Djavan Anderson fermati inizialmente dalla Uefa più Armini, Cataldi, Leiva, Luiz Felipe e Strakosha. Indisponibili anche tre infortunati: Escalante, Lulic e Radu. Si attende l’esito dei tamponi, nel frattempo l’emergenza è sempre più evidente.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

article

10451087

get_the_title

Emergenza totale in casa Lazio: out anche Fares e Patric, in totale sono 14

La Lazio si prepara per la partita di campionato contro il Torino, il tecnico…

https://www.calcioweb.eu/2020/10/emergenza-totale-lazio-out-fares-patric/10451087/

https://www.calcioweb.eu/wp-content/uploads/2020/10/lazio-bologna-8.jpg

Coronavirus

Articoli Home