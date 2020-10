E’ andata in archivio la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, si sono verificati tanti risultati interessanti ed a sorpresa, le classifiche iniziano già a prendere forma. Molti i gol bellissimi, ecco i tre più belli. Al primo posto c’è sicuramente la prodezza Jordi Gómez dell’Omonia, rete da impazzire da oltre il centrocampo, la magia non è però servita alla sua squadra per conquistare un risultato positivo, 1-2 il punteggio per il Psv. Molto bella anche la rete di Matousek della Slavia Praga, anche in questo caso il gol è stato inutile considerando la netta sconfitta di 5-1 sul campo della Stella Rossa. Ben più importante la marcatura di Gaitan che ha permesso al Braga di raddoppiare contro lo Zorya, 1-2 il risultato.

Ecco il video con i 3 gol più belli della giornata