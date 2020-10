Calciatore muore in modo misterioso: “disturbi d’ansia per il lockdown, non è stato aiutato” [NOME e DETTAGLI]

Una notizia triste sconvolge il mondo del calcio: è morto Finn Kitson, calciatore e studente della Chambridge University. E’ stato trovato senza vita nella hall del residence per studenti in cui viveva da qualche giorno dopo il nuovo lockdown britannico. Ancora non sono chiare le cause del decesso, sembra che il calciatore soffrisse di disturbi d’ansia a causa delle nuove misure per l’aumento dei casi da Coronavirus.

Come riposta il Daily Mail la morte del ragazzo non è sospetta e non legata al Covid, ma la famiglia vuole vederci chiaro. “Se metti in quarantena dei giovani studenti senza supporto, ti devi aspettare che soffrano di gravi disturbi di ansia. Lo studente in questione era nostro figlio che continuiamo ad amare e ci manca molto”. Commosso anche l’allenatore: “È stato un onore allenare Finn Kitson al Cambridge Celts, lo ricorderò sempre mentre giocava allo sport che amava. Riposa in pace Finn”.