Fiorentina, la durissima presa di posizione degli ultras contro Chiesa

Federico Chiesa potrebbe aver giocato l’ultima partita con la maglia della Fiorentina. I viola sono scesi ieri in campo per la terza giornata del campionato di Serie A, brutta sconfitta casalinga contro la Sampdoria. Nel frattempo continua a tenere banco il calciomercato, la Juventus è vicinissima all’acquisto di Chiesa. L’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base del prestito con riscatto, il calciatore è ovviamente entusiasta del trasferimento. Prima della chiusura definitiva i bianconeri dovranno definire almeno due cessioni.

E’ andata in scena una durissima presa di posizione da parte degli ultras della Fiorentina. Nella sfida di ieri si è verificato lo strappo definitivo. Come riporta la Rosea al calciatore è stato impedito l’utilizzo della fascia di capitano che celebra Davide Astori. A prendere questa decisione sarebbero stati proprio i sostenitori viola, evidentemente molto delusi dal suo comportamento. Chiesa è sceso in campo con la fascia della Lega Serie A.