Un altro focolaio, 12 positivi al Coronavirus: salta la partita di campionato

Si è verificato un nuovo focolaio nel mondo del calcio. La squadra coinvolta è il Montpellier, club che milita nella Ligue 1. Sono stati registrati ben 12 positivi: otto calciatori e quattro membri dello staff, attualmente sono in isolamento. Il resto della squadra è stata sottoposta ad altri tamponi per scongiurare nuove positività. Il club occupa la quinta posizione in campionato ed era attesa dalla partita contro il Monaco, la sfida non si disputerà. Il Montpellier era stato già colpito dalla pandemia nel mese di marzo con la positività di diversi calciatori: Ambroise Oyongo, il difensore serbo Mihailo Ristic, il giovane Thibault Tamas, il trequartista Florent Mollet e il difensore Thibaut Vargas, successivamente anche l’attaccante Andy Delort.