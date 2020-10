Genoa, altri tre positivi al Coronavirus [NOMI e DETTAGLI]

La partita del campionato di Serie A contro il Torino è stata rinviata, si è formato un vero e proprio focolaio al Genoa. Il club ha comunicato un nuovo aggiornamento, sono stati riscontrati nuovi casi di Coronavirus, come conferma il sito ufficiale.

“Il Genoa Cfc comunica che gli accertamenti effettuati in data 01/10/2020 hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan. La Società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le Autorità competenti. L’attività al Centro Sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.