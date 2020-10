Genoa, Preziosi: “anche Destro è positivo al Coronavirus”

E’ arrivata la decisione del rinvio della partita di campionato tra Genoa e Torino, dopo i tanti calciatori positivi al Coronavirus. “Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce n’è uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa”, è quanto dichiarato a Radio Kiss Kiss dal presidente del Grifone Enrico Preziosi. “Il rinvio di Genoa-Torino? Era l’unica strada. Sarebbe stato un brutto spot per il calcio schierare una Primavera contro una squadra di Serie A. È prevalso il buon senso e poi si decideranno le regole. Siamo decimati, ma se non lo facevano chi scendeva in campo, io e Faggiano?”.

“Il virus è incontrollabile, mi sono rasserenato quando ho saputo che nel Napoli non c’era nessun contagiato, soprattutto dopo aver visto quella scena faccia a faccia Masiello-Osimhen. Ho sentito De Laurentiis? Si, eravamo felici in due”. “Preoccupato? Sono preoccupato in generale, c’è un’aria intorno al Mondo, non solo allo Sport, che ci impedisce di essere felici”.