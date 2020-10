Incredibile Robinho: rescinde il contratto dopo 7 giorni!

Incredibile storia dell’attaccante Robinho. L’ex Milan non riesce a trovare un pò di tranquillità, possiede le qualità per essere ancora protagonista ma per un motivo o per un altro non riesce ad esprimersi. Il brasiliano aveva firmato il 10 ottobre il contratto con il Santos per un’avventura che avrebbe potuto regalare soddisfazioni. A distanza di pochi giorni è arrivata la rescissione. “Il Santos e Robinho annunciano che hanno deciso, di comune accordo, di rescindere il contratto firmato lo scorso 10 ottobre al fine di permettere al giocatore di concentrarsi esclusivamente sulle vicende giudiziarie che lo riguardano in Italia”. Il riferimento è ad una condanna per violenza sessuale a 9 anni di carcere nel 2017 per fatti accaduti nel 2013 quando militava nel Milan. “Ho sempre voluto aiutare il Santos, ma se in qualche maniera la mia presenza diventa un problema, meglio andar via, meglio concentrarmi sulle mie vicende personali. Dimostrero’ la mia innocenza per i tifosi del ‘Peixao’ e per chi mi vuole bene”, ha detto il calciatore.