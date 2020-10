Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Coronavirus. La notizia era stata comunicata dalla Nazionale portoghese e successivamente confermata. La Juventus ha dovuto fare a meno del calciatore per alcune partite, in campionato è arrivato un pareggio contro il Crotone, mentre in Champions League la squadra di Andrea Pirlo ha conquistato tre punti preziosissimi contro la Dinamo Kiev.

Cr7 sarà costretto a saltare ancora qualche partita. Secondo indiscrezioni provenienti dal Portogallo il calciatore della Juventus è risultato ancora positivo dopo l’ultimo tampone. A questo punto non dovrebbe essere a disposizione per le gare contro Verona e Barcellona.