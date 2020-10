Infortunio Chiellini, altro stop per il difensore della Juventus!

INFORTUNIO CHIELLINI – La Juventus è in campo per la partita di Champions League contro la Dinamo Kiev. Nei primi minuti sfida equilibrata con i bianconeri che ci provano soprattutto con Chiesa, l’ex Fiorentina vicino al gol con un tiro a giro. Al 18esimo tegola per l’allenatore Andrea Pirlo, infortunio muscolare per il difensore Giorgio Chiellini, periodo veramente nero per il calciatore. Al suo posto è entrato Demiral. Chiellini verrà sottoposto ad accertamenti nelle prossime ore, c’è preoccupazione in vista delle prossime partite.