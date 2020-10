Infortunio Diego Arias, shock durante Colombia-Venezuela: la caviglia fa crack [VIDEO]

INFORTUNIO DIEGO ARIAS – Gravissimo infortunio per Diego Arias, centrocampista dell’Ind. Medellín. E’ successo durante la partita tra Colombia e Venezuela, valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale in Qatar del 2022. L’episodio shock si è verificato nel primo tempo, dopo appena 9 minuti. Il giocatore colombiano è entrato in scivolata con l’intenzione di recuperare il pallone, movimento innaturale della caviglia come dimostrano le immagini. L’infortunio è sembrato subito gravissimo, anche dopo la gara non sono arrivate notizie positive. Il calciatore adesso rischia 6 mesi di stop. In basso ecco il video.

Santiago Arias’s injury for Colombia which left Venezuela’s Dawin Machis in tears 😢 #SilverSports pic.twitter.com/9ZjF2K7858 — AllRoundSports (@SilverSportsGh_) October 10, 2020