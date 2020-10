Infortunio Gustavo Henrique, incidente ai testicoli [VIDEO]

Gustavo Henrique è un difensore brasiliano del Flamengo. Nel match vinto 5-1 contro il Corinthians è stato vittima di un brutto infortunio ai testicoli. L’ex Santos è stato colpito accidentalmente da un avversario e ha iniziato a sanguinare, al punto di perdere sangue come dimostrano le macchie sui pantaloncini. Il calciatore ha provato a resistere, ma è stato costretto a lasciare il campo al 38esimo minuto. Il giocatore è sotto osservazione dallo staff medico del club e spera di recuperare per la prossima partita. In basso ecco il video dell’incidente.

Traumatismo en el testículo. Ese es el diagnóstico de Gustavo Henrique, defensor del Flamengo, que durante el juego ante Corinthians sufrió un golpe en la zona baja. No dejaba se sangrar, fue sustituido y queda un par de semanas fuera. @Futgol970py / @Universo970py pic.twitter.com/ZHAEhpLDci — Juan Coronel (@juanracoronel) October 19, 2020