INFORTUNIO INSIGNE – Il Napoli non può permettersi passi falsi nella partita della seconda giornata di Europa League contro il Real Sociedad. La squadra di Gattuso è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Az e deve ottenere i tre punti per ritornare in corsa per la qualificazione. Subito problemi dopo i primi minuti di partita, Insigne si conferma sempre più sfortunato. L’attaccante è stato costretto al cambio a causa di un problema muscolare, al suo posto è entrato Lozano. Le condizioni del calciatore azzurro verranno valutate meglio nelle prossime ore.