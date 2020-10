INFORTUNIO LUKAKU – Arrivano brutte notizie in casa Inter, il tecnico Antonio Conte deve fare i conti con l’infortunio dell’attaccante Lukaku. Il belga era tornato affaticato dalla trasferta di Kiev e adesso ha accusato un risentimento muscolare all’adduttore sinistro: salterà la sfida contro il Parma ed è fortemente a rischio anche per la gara di martedì prossimo contro il Real Madrid. Si tratta di una perdita molto importante per il club nerazzurro, l’attaccante rappresenta il principale riferimento offensivo, nel prossimo match spazio a Pinamonti dal primo minuto.