Infortunio Van Dijk, entrata killer del portiere dell’Everton [VIDEO]

Infortunio Van Dijk – Entrata killer del portiere dell’Everton nel big match della giornata di Premier League contro il Liverpool. Inizio con il botto tra due squadre che si candidano ad essere grandi protagoniste in stagione. Reds in vantaggio grazie ad un gol del solito Mane, all’11’ l’episodio shock. Pallone in area di rigore, azione pericolosa per il difensore Van Dilk, il portiere Pickford entra durissimo sull’avversario e l’impatto è pericolosissimo. Il calciatore del Liverpool è costretto a lasciare il campo, si teme per il brutto infortunio, lo stop potrebbe essere lungo. In basso il video.

Jordan Pickford terrible tackle on Van Dijk pic.twitter.com/YroQG5lLr0 — OnlyFootballClips (@OnlyFootballCl1) October 17, 2020