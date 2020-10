INFORTUNIO VAN DIJK – Arrivano pessime notizie in casa Liverpool sulle condizioni di Van Dijk. Il difensore si è fatto male nella partita di Premier League contro l’Everton dopo un intervento killer del portiere Pickford. Come comunicato dallo stesso Liverpool sui canali ufficiali, il calciatore sarà costretto ad operarsi al ginocchio per la rottura dei legamenti. Dopo l’intervento inizierà la fase di riabilitazione, i tempi di recupero si preannunciano molto lunghi.