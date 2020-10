Inter, scoppia un caso: “in Nazionale sono felice, qui mi fanno giocare…”

Il rendimento è dai due volti. Stiamo parlando di Christian Eriksen, ottimo con la Nazionale danese, in difficoltà con la maglia dell’Inter. Adesso si candida per il derby contro il Milan e manda un messaggio al tecnico Antonio Conte, senza risparmiare qualche frecciata. “Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”, ha detto il centrocampista.

“Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs, sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora non è diverso. Naturalmente tutti sanno che tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in Nazionale e non importa in quale club o dove io giochi. Sono felice di tornare ogni volta perché qui mi fanno giocare e sono contento”.