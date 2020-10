L’Inter è reduce dal successo contro il Genoa, 0-2 il risultato finale con le reti messe a segno da Lukaku e D’Ambrosio. Non è stata una prestazione entusiasmante per la squadra di Antonio Conte, l’obiettivo di conquistare tre punti preziosi è stato raggiunto. Adesso i nerazzurri si stanno preparando per sfida di Champions League contro lo Shakhtar, l’Inter non può permettersi falsi passi dopo il pareggio contro il Monchengladbach. L’ex Ct della Nazionale ha le idee chiare e prepara alcuni cambi rispetto all’ultima partita di campionato, il difesa c’è De Vrij al posto di Ranocchia, sulla destra c’è Hakimi di rientro dopo il caso della falsa positività al Coronavirus. Barella è fondamentale per gli equilibri di questa squadra, giocherà da trequartista al posto di un sempre più deludente Eriksen. In basso ecco il video con la formazione completa dell’Inter.