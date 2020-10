Juventus, in campo anche i… dirigenti: prodezze di Paratici e Tudor [VIDEO]

La Juventus non è scesa in campo nella giornata del campionato di Serie A, la partita contro il Napoli è stata rinviata. Adesso si attende la decisione del giudice sportivo, c’è ancora molto incertezza con l’ipotesi del 3-0 a tavolino che continua a circolare. Nel frattempo la squadra si prepara in vista dei prossimi impegni e durante l’ultimo allenamento si sono scatenati anche i dirigenti. I bianconeri hanno pubblicato un video sui social: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt sono diventati per un giorno allenatori, in campo sono scesi anche il vicepresidente, Pavel Nedved, e Andrea Pirlo. Tra i marcatori Paratici e Tudor, protagonista di gol bellissimi. In basso ecco il video.