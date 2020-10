Butte notizie per la Juventus in vista della sfida di Champions League contro il Barcellona. Cristiano Ronaldo si è sottoposto ad un nuovo tampone che ha dato positivo, il portoghese non potrà scendere in campo per la partita di domani. Pirlo sembra intenzionato a schierare la coppia Dybala-Morata in attacco, come successo già contro l’Hellas Verona. Non ci sarà il duello con Messi, nell’11 titolare ci sarà solo l’argentino.