Juventus, ecco perché Chiesa è un colpo eccezionale: i 5 motivi

La Juventus ha piazzato il colpo Federico Chiesa. Il club bianconero prova a mettere un attimo alle spalle le polemiche per la partita contro il Napoli, la sfida non si è giocata perché il club azzurro non si è presentato a Torino su indicazione dell’Asl dopo tre positività al Coronavirus, adesso si attende il 3-0 a tavolino ma il Napoli ha già pronto il ricorso. La dirigenza bianconera è concentrata sull’ultimo giorno di mercato e ha chiuso con il botto. Dopo la cessione di Rugani sono stati definiti altri due addii, De Sciglio e Douglas Costa. In entrata è stato raggiunto l’accordo con la Fiorentina, la Juventus ha piazzato un colpo veramente super, ecco perché in 5 motivi.

LA QUESTIONE TATTICA – Chiesa può rappresentare un vero e proprio jolly per l’allenatore Andrea Pirlo. Il calciatore può essere schierato sulla fascia destra in un centrocampo a 4 o 5, può fare il trequartista, l’esterno d’attacco in un reparto a 3 ed anche al seconda punta. Si tratta di un calciatore di corsa e bravo nel dribbling, l’intenzione è quella di sfruttare le sue caratteristiche sulla fascia.

I MARGINI DI MIGLIORAMENTO – E’ un classe 1997 e quindi con importanti margini di miglioramento. Nonostante la giovane età ha dimostrato di essere un punto di riferimento, può raggiungere livelli ancora più alti nel giro di qualche anno.

L’ASPETTO ECONOMICO – La Juventus ha realizzato un affare anche dal punto di vista economico. I bianconeri dovranno versare alla Fiorentina solo 10 milioni nei prossimi due anni (prestito da 2 + 8 milioni), più 40 milioni di obbligo: 50 milioni per un calciatore come Chiesa rappresentato un sacrificio in grado di portare benefici a breve-medio termine.

UN CALCIATORE ITALIANO – L’affare Chiesa porta un cambio di mentalità. Finalmente si è deciso di spendere un cifra importante per un calciatore italiano. La Juventus potrà contare su un vero e proprio pilastro della prossima Nazionale italiana.

L’ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA – Chiesa ha dimostrato di essere attaccato alla maglia che indossa. L’ambizione di sposare il progetto della Juventus è legittima. Ma fino all’ultima partita ha dato tutto per i colori viola.