Dopo il pareggio contro il Verona la Juventus torna in campo per la partita di Champions League contro il Barcellona, l’intenzione è bissare il successo contro la Dinamo Kyev. Qualche problema di troppo per l’allenatore Andrea Pirlo, soprattutto in difesa. Sul prossimo avversario: “E’ ancora al top, speriamo non sia in giornata. Il Barça è forte, servirà una grande gara”.

“Chiellini non ci sarà, Bonucci valuteremo domani mattina anche se non è al meglio, mentre per De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico. Dybala sta bene, è un po’ stanco ma è normale, adesso avrà tempo come gli altri giocatori di recuperare al meglio e di giocare domani sera. Si è un ruolo un po’ particolare che ha già ricoperto domenica ed anche in passato poi valuteremo con chi può giocare. Ronaldo? Aspettiamo l’esito del tampone, poi se sarà negativo vedremo che fare, ma adesso è ancora tutto in alto mare, quindi quando ci sarà l’esito decideremo. Dopo 15 giorni non sarà facile giocare tutta la partita, ma speriamo di poterlo valutare”. In basso il video di Pirlo.