Invece di ammettere la superiorità del Barcellona ed il disastro della Juventus, Lapo Elkann se la prende con gli arbitri. I bianconeri sono reduci dalla brutta prestazione in Champions League, 0-2 contro i blaugrana che ha comunque confermato il momento di crisi. La squadra di Pirlo non è riuscita ad approfittarne, l’impatto dell’allenatore con la nuova realtà non può essere considerato positivo.

Lapo Elkann non è riuscito a trattenere la delusione, non contro la squadra ma contro l’arbitro. Come si fanno a mettere in dubbio le decisioni del Var? Morata era in fuorigioco in tutte le tre occasioni, anche per un millimetro l’irregolarità va segnalata. Lapo ha postato sui social un tweet ironico: “complimenti ai dodici giocatori del Barça”.

In basso il video dell’episodio tanto discusso: