La decisione dell’Asl di non far partire il Napoli per la trasferta contro la Juventus ha provocato inevitabili polemiche. La notizia è arrivata dopo la positività di due calciatori azzurri: Zielinski e Elmas. Durissima presa di posizione della Juventus, i bianconeri sono pronti a scendere in campo.

“Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.