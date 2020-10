Juventus-Napoli, nuova lettera dell’Asl: “non ci sono le condizioni per consentire lo spostamento in sicurezza”

“Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”. E’ quanto confermato dall’Asl Napoli 2 Nord, in una lettera venuta in possesso dell’ANSA. E’ stato ribadito il divieto di andare a Torino per la partita di campionato contro la Juventus, il riferimento è a tutta la rosa dei calciatori che ha avuto contatti con Zielinski e Elmas. La Lega ha invece confermato la partita, i bianconeri si presenteranno in campo alle 20.45.