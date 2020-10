Juventus-Napoli, oggi la decisione del giudice sportivo: le ultime sul provvedimento

E’ una giornata importante per il campionato di Serie A. E’ attesa a breve, infatti, la decisione del giudice sportivo su Juventus-Napoli, partita che non si è disputata dopo l’impossibilità del club azzurro di raggiungere Torino a causa delle positività dei calciatori al Coronavirus. Tra le ipotesi c’è il rinvio della partita e una sanzione al Napoli di uno o più punti di penalizzazione per aver violato il protocollo anti-Covid oppure una multa molto pesante. Un pò più remota l’ipotesi del 3-0 a tavolino, soluzione che comunque deve essere presa in considerazione.

Il Napoli viene accusato per il mancato rispetto del protocollo previsto per la disputa delle partite anche in caso di calciatori positivi al Coronavirus, è stata aggiunta la disposizione della Uefa di garantire lo svolgimento delle gare con tredici calciatori a disposizione. Il Napoli punta sull’impedimento a raggiungere Torino dopo il provvedimento dell’Asl Napoli 1 che ha disposto l’isolamento fiduciario dei due calciatori positivi. Zielinski ed Elmas avevano avuto contatti con la squadra durante l’allenamento, è scattato così l’isolamento fiduciario per tutto il gruppo.