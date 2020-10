Dopo quello di ieri che ha coinvolto il calciatore dell’Ascoli Ninkovic, si è verificato un altro incidente stradale legato al mondo del calcio. Attimi di paura per lo juventino Kulusevski. Dopo l’isolamento il giocatore della Juventus era pronto a fare rientro a casa, il padre è stato vittima di un incidente con l’auto. L’uomo si stava dirigendo proprio al centro sportivo bianconero, durante il viaggio ha perso il controllo della sua Jeep Renegade che si è completamente ribaltata in mezzo alla carreggiata di via Traves. Per fortuna nessuna conseguenza fisica per il padre di Kulusevski, ma solo tanto spavento. L’ex Parma è subito corso sul posto per accertarsi delle condizioni dell’uomo, non è stato necessario nemmeno l’intervento del 118.