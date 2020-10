L’inizio di stagione in casa Juventus può essere considerato negativo. La squadra annaspa in campionato, in Champions League è arrivata la prima sconfitta contro il Barcellona. Andrea Pirlo è già a rischio esonero, ma l’ex centrocampista si sente sicuro della conferma. Intercettato da Striscia la Notizia per il Tapiro d’Oro ha dichiarato. “Siamo in rodaggio, non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso”. La verità è che deve cambiare passo per evitare spiacevoli sorprese.