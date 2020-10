Si sta per concludere definitivamente il rapporto tra l’allenatore Maurizio Sarri e la Juventus. Non è stata una bellissima esperienza, principalmente per il rapporto umano che si è creato con la dirigenza e con alcuni calciatori. E’ riuscito a vincere uno scudetto, raggiungere questo tipo di traguardo non è mai facile. La dimostrazione sta dimostrando da Pirlo che sta incontrando tantissime difficoltà nonostante la squadra sia probabilmente più forte di quella dell’anno scorso. Domani la giornata decisiva per sancire il divorzio, Sarri è già alla ricerca di un nuovo progetto e le soluzioni in Serie A di certo non mancano.