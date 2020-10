Juventus, sfuma il ritorno di Kean: la nuova destinazione dell’attaccante è a sorpresa

E’ stato ad un passo dal ritorno alla Juventus. Stiamo parlando di Moise Kean, calciatore dell’Everton in uscita dal club inglese. I bianconeri hanno valutato tutti i margini per concludere l’affare, ma alla fine non si sono verificate le condizioni per portare a termine la trattativa.

E’ stata invece trovata l’intesa con il Psg, il calciatore si trasferisce in Francia. Un altro colpo italiano per la squadra di Tuchel, dopo il trasferimento di Florenzi. Il giovane attaccante arriva al Psg in prestito per una stagione e completa il reparto dopo l’addio di Cavani, il Matador riparte dal Manchester United. Kean avrà modo di crescere al fianco di calciatori del calibro di Neymar, Mbappé e Icardi.