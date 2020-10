Un inizio di stagione molto negativo in casa Juventus, quasi da incubo. La squadra di Andrea Pirlo ha vinto appena due volte sul campo, all’esordio contro la Sampdoria in campionato ed in Champions League contro la Dinamo Kiev, più quella a tavolino contro il Napoli. Poi tre pareggi con Roma, Crotone e Verona e il primo ko contro il Barcellona. Inutile negarlo, l’impatto di Pirlo sulla panchina dei bianconeri è stato quasi un disastro. Tutti i demeriti ovviamente non sono dell’ex centrocampista, ma una buona parte sicuramente sì. E’ stato lanciato troppo presto nel calcio che conta e continuando su questo passo la Juventus concluderà in modo anonimo la stagione.

La panchina di Pirlo è già a serio rischio, la Juventus avrebbe lanciato un ultimatum. E’ quando circola dalla Spagna. L’allenatore si gioca la panchina nella sfida contro lo Spezia, deve vincere e convincere. Secondo Don Balon Agnelli avrebbe già individuato il sostituto, si tratta di Simone Inzaghi. Ma c’è un grosso problema, quasi insormontabile. Il tecnico è legato da un contratto con la Lazio e il presidente Lotito si è sempre confermato un osso durissimo.