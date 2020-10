Juventus, dalla Spagna: “può riaprirsi un caso per Cristiano Ronaldo”

Arrivano clamorose novità su Cristiano Ronaldo. Secondo voci provenienti dalla Spagna potrebbero riaprirsi le indagini sul presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga. Come riporta Deportes Cuatro, sarebbero emersi nuovi dettagli: i legali della donna sostengono che la loro assistita non sarebbe stata in condizioni mentali sane al momento di firmare l’intesa, ovvero ritirare l’accusa in cambio di 300mila euro.

Kathryn si sottoporrà ad un test di capacità mentale. La Mayorga dovrà portare l’esito del test in un tribunale di Las Vegas ed, eventualmente, il rischio per Ronaldo è di dover affrontare una nuova udienza negli Stati Uniti.