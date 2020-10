Grande prestazione dell’Hellas Verona nella partita del campionato di Serie A contro la Juventus. La squadra di Juric ha imposto il pareggio, 1-1 il risultato finale con il vantaggio siglato da Favilli ed il pareggio di Kalusevski. Non sono mancate le discussionI sul comportamento dell’allenatore della squadra ospite che avrebbe insultato i bianconeri. Juric ha abbandonato il terreno di gioco senza salutare il collega Andrea Pirlo e rivolgendo un’espressione colorita nei confronti degli avversari. Secondo il labiale ripreso dalle telecamere avrebbe detto “Juve merda” dopo gli insulti ricevuti da alcuni tifosi in tribuna. In basso il video.