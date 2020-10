Kaohsiung World Stadium di Taiwan, il serpente ecologico [FOTO]

Nuovo appuntamento di CalcioWeb con gli stadi più strani in giro per il mondo. Oggi è il momento dello Kaohsiung World Stadium di Taiwan, chiamato il serpente ecologico. L’idea è nata dell’architetto giapponese Toyo Ito, ci sono voluti tre anni per realizzare l’opera. E’ molto particolare non solo per la forma a serpente, ma anche per i principi ecologici: sul tetto ci sono quasi 9 mila pannelli solari che servono per alimentare tutto lo stadio, l’elettricità prodotta viene successivamente venduta alla compagnia elettrica nazionale. I materiali utilizzati sono riciclabili. Lo stadio ha una capacità totale di 40mila posti ed è utilizzato dalla squadra Taiwan Power Company Fc.

Kaohsiung World Stadium di Taiwan, lo stadio ecologico

L’impianto riesce ad illuminarsi in 6 minuti e rappresenta una vera e propria centrale energetica: genera più di un milione di KWh all’anno. La dimostrazione è la possibilità di costruire stadi ad impatto zero per l’ambiente, in grado di generare ricavi e di ridurre al minimo i rischi. Ospita le partite interne della Nazionale di calcio di Taipei Cinese e tra il 16 e il 27 luglio del 2009 è stato il teatro del IX World Games cioè l’evento sportivo patrocinato dalla CIO che inserisce le competizioni escluse dal programma olimpico ufficiale. Nel suo genere è unico, rappresenta le caratteristiche della sua città. La vista dall’alto è bellissima, è stato ribattezzato il serpente ecologico.