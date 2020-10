Lapadula sbaglia il tatuaggio: sfottò sui social [FOTO]

Gianluca Lapadula si è trasferito al Benevento, è in grado di essere decisivo e confermare la stagione con la maglia del Lecce, nonostante la retrocessione. Ma adesso è finito nel mirino dopo un post pubblicato sul profilo Instagram. E’ iniziata una vera e propria discussione sul nuovo tatuaggio dell’attaccante, secondo Lapadula è raffigurato un Inca: “Le mie origini, la metà del mio cuore, la metà del mio sangue. #Perù” ha scritto come didascalia. Il volto raffigurato non è però quello Inca, ma un apache. I social si sono scatenati ed è subito partito lo sfottò.