Situazione delicata in casa Lazio prima della partita di Champions League contro il Bruges e dopo i tamponi effettuati. I biancocelesti sono partiti per la trasferta senza 13 calciatori. Il coordinatore dello staff medico biancoceleste ha fatto il punto della situazione. “Nei tamponi di venerdì si sono verificate alcune criticità – ha spiegato Fabio Rodia ai microfoni di Lazio Style Channel -. Malgrado questo, la società ha messo in isolamento questi casi presso il proprio domicilio per poi fare nuovi accertamenti e chiarire la situazione. Ci siamo tutelati e abbiamo tutelato i nostri tesserati. Li sottoporremo a ulteriori approfondimenti e chiariremo la situazione. La società ha predisposto l’isolamento per i tesserati interessati a queste criticità”. La Lazio teme un caso Hakimi, il calciatore dell’Inter era risultato negativo, poi positivo e poi di nuovo negativo e non è potuto scendere in campo. La Lazio ha così deciso di approfondire la situazione dei calciatori.