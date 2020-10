E’ sempre più caos in Serie A sulla partita Juventus-Napoli. In casa azzurra sono risultati positivi due calciatori (Zielinski e Elmas) più un membro dello staff. L’Asl non ha permesso la partenza per Torino. Dopo quella della Juventus, arriva la presa di posizione anche della Serie A.

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45”.