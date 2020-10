Ieri si è giocata una giornata interessante valida per la fase a gironi di Champions League, sono arrivate indicazioni in vista delle prossime gare. Netto successo del Manchester City che ha ottenuto tre punti fondamentali sul campo del Marsiglia grazie alle reti di Torres, Gundogan e Sterling. La squadra di Guardiola vola in testa alla classifica ed a punteggio pieno. Sta circolando sul web un video che è diventato virale. Al momento del secondo gol siglato da Gundogan, Mohamed Henni ha perso la testa e preso a pugni e calci lo schermo della televisione. In basso ecco il video.

Mohamed Henni qui éclate la télé chez Winamax mdrrr jsuis cuit pic.twitter.com/xxbKMBVuys — Damsolitaire🗼 (@THEDAMSOFT) October 27, 2020